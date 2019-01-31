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"Нет, спасибо!": Захарова поставила на место журналиста

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Чиновница жестко ответила на дерзость болгарского провокатора

Спикер Министерства внутренних дел РФ Мария Захарова осадила гостя из солнечной Болгарии, который явился на брифинг со своими продуктами и попытался навязать их ей в качестве презента. Болгарский остряк намекнул на недавнюю жалобу своего украинского коллеги-гурмана о "голоде" в России, где не достать вкусного сыра и "пожрать, извините, нечего".

Дабы избавить страну от тягот продуктового дефицита, журналист пришел не с пустыми руками. Он предложил Захаровой сыр, который специально привез из Болгарии, чтобы в Москве "не голодали". Однако представитель МИД была непреклонна, она отвергла подарок из-за рубежа. 

"Нет, спасибо, у меня есть отечественный",

цитирует ее РИА "Новости". 

На днях Захарова жестко ответила на дерзкое заявление украинского журналиста Романа Цимбалюка. В своем Facebook чиновница написала, что "киевская пропаганда набирает обороты".

Ксения АНДРЕЕВА
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