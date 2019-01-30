У Крымского моста обнаружили страшный недостаток

Российский мегапроект угрожает судоходству

Море рядом с Керчью и Керченский подходной судоходный канал стремительно мелеют. Виной тому – Крымский мост, соединивший полуостров с материковой Россией. Такую новость опубликовали украинские СМИ со ссылкой на "анонимный" источник.

Очередная "сенсация" появилась на сайте "Керчь FM". Авторы, поговорим с неким источником, пожелавшим сохранить инкогнито, написали, что в скором времени от канала может ничего не остаться. Так называемый "специалист" заявил, что поток воды из Азовского моря якобы выносит песок и ил, который цепляется за опоры моста, а затем ил заносится в акваторию Керченской бухты. Из-за этого море в бухте и Керченском проливе начинает мелеть.На этом он сделал вывод, что в перспективе это просто "убьет" морскую отрасль в Крыму.

"После начала постройки Крымского моста в конце 2015 года заиливание стремительно возросло. Портовики говорят, что это из-за изменившейся гидродинамики в Керченском проливе",

– рассказал он.

Удивительно, что громкое высказывание анонима никто не поддержал. Информации, доказывающей его точку зрения, тоже найти не удалось.Наоборот, российские специалисты неоднократно подчеркивали, что Крымский мост никак не может помешать судоходству.

Об этом же на ежегодной пресс-конференции говорил президент Владимир Путин. Он напомнил, что в Керченском проливе корабли всегда шли с лоцманской проводкой, так как глубина там не превышает тринадцати метров.

Да и сам анонимный эксперт признает, что "если регулярно чистить канал, то судоходство можно спасти". Так что все слова о "гибели" морской отрасли в Керчи можно смело назвать неоправданным преувеличением.