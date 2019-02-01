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Подросток с топором устроил бойню в Крыму

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеРоссияне тратят последнее ради жизни в Крыму
Юношу проверят на вменяемость

Юного жителя Севастополя подозревают в двойном убийстве.

По данным СК РФ, поздним вечером 31 января 17-летний подросток поругался с мамой и бабушкой, схватил топор и зарубил женщин. Затем он попытался скрыться, но был оперативно пойман местными силами правопорядка.

Сейчас юноша задержан. В ближайшее время его допросят в присутствии психолога, а также направят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Отмечается, что на теле женщин есть также ножевые ранения. Орудия убийства обнаружены.

Открыто уголовное дело по статье "Убийство".

Вера СВЕТЛОВА
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