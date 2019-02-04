Гости с материка скупают квартиры на полуострове в ипотеку

В прошлом году рынок ипотечного кредитования в Крыму вырос в несколько раз. Каждый пятый заем был выдан жителям других регионов РФ, которые активно инвестируют в недвижимость в республике. Эксперты называют такую ситуацию крайне рискованной.



По данным крупнейшего банка Крыма, РНКБ, на который приходится 76% ипотечного рынка республики, общий объем ипотеки на полуострове, выданной в 2018 г., составил 8,8 млрд рублей. Это на 6,5 млрд рублей больше, чем годом ранее, передает "КоммерсантЪ".

Примерно 18% сделок приходится на клиентов с материковой части РФ. Они взяли 3041 ипотечную ссуду (в 2,2 раза больше, чем в 2017 г.) и накупили квартир на сумму около 1,6 млрд рублей. Сумма среднего кредита у заемщиков с материка почти в полтора раза больше, чем у крымчан: 3,1 млн рублей против 2,1 млн рублей соответственно.

За крымской ипотекой обращаются со всей России, но преобладают жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и северных регионов. Они предпочитают покупать жилье на вторичном рынке, при этом как правило лично посещают полуостров для выбора квартиры (хотя банк позволяет подать заявку на кредит удаленно).

Приезжих, как правило, интересуют одно– и двухкомнатные квартиры. Лидерами спроса являются Севастополь и Симферополь, также возрос интерес к Керчи, Феодосии и Евпатории.

На материке межрегиональная ипотека также присутствует, но доля ее крайне мала. В основном, люди перебираются в столицы и их пригороды, на курорты Краснодарского края, а жители Крайнего Севера и Дальнего Востока едут поближе к цивилизации. В общем объеме ипотечных выдач доля таких межрегиональных сделок минимальна, а вот в Крыму жители других субъектов федерации занимают заметное место на рынке недвижимости, говорят эксперты.

Популярность межрегиональной ипотеки в Крыму аналитики объясняют двумя факторами. Во-первых, регион совсем недавно вошел в состав РФ, и свою роль играет отложенный спрос: при Украине оформлять международную ипотеку было сложно и невыгодно. Во-вторых, материковые банки, опасаясь санкций, с крымской недвижимостью, как правило, не связываются. Поэтому клиент не может оформить кредит на покупку крымской квартиры у себя дома, а вынужден обращаться к банкам на полуострове.

Массовая скупка дорогостоящих квартир на юге неместными несет в себе большие риски как для банков, так и для клиентов. Ликвидность таких объектов оставляет желать лучшего. Если что-то пойдет не так, не исключена ситуация, когда даже при реализации актива банком кредит не будет закрыт полностью.

"Если у заемщика возникают финансовые трудности, он в наименьшей степени заинтересован в сохранении такого актива и пожертвует им в первую очередь (по сравнению с квартирой, загородным домом, долей в компании и тому подобным)",

– отмечает главный менеджер по управлению рисками "Райффайзенбанка" Андрей Порядин.