Придется переносить: по Крымскому мосту принято важное решение

Сместится трасса, ведущая к железнодорожному полотну

Коррективы в строительство подъездных путей к железной дороге Крымского моста внесла археологическая находка. Их решено подвинуть на 150 м, чтобы оставить в целости и сохранности памятник культурного наследия, античную усадьбу Манитра под Керчью, рассказала и.о. гендиректора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Наталья Быковская.

"Удалось достичь договоренности с "Российскими железными дорогами" о переносе створа трассы на 150 метров южнее, что позволило сохранить неисследованные участки усадебного комплекса", – цитирует Быковскую ТАСС.

Ее слова подтвердил также глава Государственного комитета по охране культурного наследия Крыма Сергей Ефимов.

"Решение принято. (Трасса) переносится",

– заверил он, передает РИА "Новости".

Несмотря на то что смещение дороги будет значительным, это не создаст неудобств местным жителям, заявил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Кстати, возведение железнодорожной части моста через Керченский пролив войдет в историю. Во всех смыслах этого слова. О процессе расскажут экспозиции выставочного зала, который появится в предусмотренном в проекте музейном комплексе. Он, полагает Майко, вполне заслуженно может стать одним из привлекательных туристических маршрутов полуострова.

"Теперь самая главная задача – консервация, музеефикация и превращение ее в новый экскурсионный объект", – резюмировал ученый.

Любопытная находка обнаружена прошлой осенью. Археологи под Керчью раскопали древнегреческое поселение периода расцвета Боспорского царства. В Манитре люди жили в IV-II вв. до нашей эры. Ее общая площадь – порядка 5 тыс. кв. м, напоминает РИА ФАН.

Крымский мост, который начали строить в 2016-м, открыт в мае 2018-го. Железную дорогу, которая будет способна обслуживать до 47 пар поездов в сутки, намерены запустить уже в этом декабре.