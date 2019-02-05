Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лакомый кусочек: британцы нацелились на Крым

Фото: www.globallookpress.com
Гости из Соединенного Королевства совсем осмелели

В Великобритании так сильно заинтересовались Крымом и его перспективами, что впервые с 2014 года вопреки всем санкциям полуостров посетит целая делегация с Туманного Альбиона. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, британских гостей ждут на V Ялтинском международном экономическом форуме, куда они направляются отнюдь не развлечения ради. Крым обладает огромным экономическим потенциалом, что хорошо понимают за рубежом. Поэтому иностранный бизнес, несмотря на угрозу быть наказанными, стремятся завязать торговые отношения с регионом.

"Мы ожидаем прибытия около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов. Делегация из этой страны посетит полуостров впервые с 2014 года", – цитируют Аксенова "Известия".

Раньше республику после ее присоединения к России посещали только смелые одиночки, отметил глава Крыма.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Японцы разочаровались в идее с Курилами

Острова идеально подходят для размещения ракет США, и поэтому Россия их не отдаст

Только рыпнись: Порошенко угрожают майданом

Лидера Незалежной записали в алкоголики и требуют от него отвода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей