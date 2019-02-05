Лакомый кусочек: британцы нацелились на Крым

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В Великобритании так сильно заинтересовались Крымом и его перспективами, что впервые с 2014 года вопреки всем санкциям полуостров посетит целая делегация с Туманного Альбиона. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, британских гостей ждут на V Ялтинском международном экономическом форуме, куда они направляются отнюдь не развлечения ради. Крым обладает огромным экономическим потенциалом, что хорошо понимают за рубежом. Поэтому иностранный бизнес, несмотря на угрозу быть наказанными, стремятся завязать торговые отношения с регионом.
"Мы ожидаем прибытия около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов. Делегация из этой страны посетит полуостров впервые с 2014 года", – цитируют Аксенова "Известия".
Раньше республику после ее присоединения к России посещали только смелые одиночки, отметил глава Крыма.
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