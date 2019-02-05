Военные перехватили десятки украинских беспилотников в Крыму

Кулибины Незалежной засылают на полуостров собранные кустарным способом дроны

Военнослужащие крымских средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы выработали технологию, с помощь. которой они принуждают к посадке или приводнению украинские беспилотники, регулярно атакующие российский южный регион.

Как сообщает РИА "Новости. Крым", таким образом военным новаторам удалось захватить уже несколько десятков аппаратов. Отмечается, что дроны были собраны кустарным способом из иностранных комплектующих, они похожи по габаритам и характеристикам на российские БПЛА "Орлан-10".

При этом источник агентства рассказал, что прилетающие со стороны Незалежной беспилотники также приходится сбивать, в том числе из снайперского оружия. Крымские ПВО и РЭБ тесно взаимодействуют друг с другом.

"Здесь идет и сопровождение, и постановка помех, и расшифровка программы беспилотника. Дроны попадаются разные: от самых тихоходных и примитивных – до сложных аппаратов, начиненных самой современной техникой",

– пояснил собеседник издания.

По его словам, еще два года назад приоритетной задачей было сбивать украинские БПЛА, однако ныне их удается сажать.

"Это гораздо важнее и ценнее в плане получения информации. Просто уничтожить – уже не приоритет. Но когда не удается посадить, мы вынуждены стрелять и сбивать",

– заявил источник.

Комментируя эту информацию, военный обозреватель Александр Хроленко провел аналогию, как российские военные борются в Сирии с дронами террористов, сделанными "на коленке".

"Я думаю, что США и НАТО используют Украину в качестве экспериментального полигона для опробирования нетрадиционных способов ведения боевых действий. Прежде всего, это разведка возможностей России отвечать на нетрадиционные угрозы",

– цитирует агентство эксперта.

Он не исключил, что в дальнейшем украинцы начнут пускать в Крым не пустые дроны, а напичканные разведывательной аппаратурой.

В декабре 2018 г. в Симферополе рядом с наркодиспансером рухнул украинский пропагандистский беспилотник, врезавшись в дерево. И такая участь тоже предусмотрена для нелегальной агитации.

Как сообщает сегодня "Пятый канал", президент Украины Петр Порошенко в ходе своей избирательной кампании анонсировал новый поход через Керченский пролив, осталось лишь найти добровольцев. К ним, подчеркнул глава государства, могут присоединиться журналисты, эксперты ОБСЕ и депутаты.