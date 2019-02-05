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Самолет ВМФ США совершил разведывательный полет у берегов Крыма.
Как сообщает в Twitter мониторинговый ресурс Plane Radar, Lockheed EP-3E вылетел с авиабазы на греческом острове Крит и проследовал в акваторию Черного моря.
Разведчик изучил воздушное пространство вдоль побережья России, приблизившись к береговой линии на расстояние 33 километра.
13:00 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 5 февраля 2019 г.
Приближался к береговой линии🇷🇺 на расстояние 33 км. pic.twitter.com/Pt8sVqPs7n
Активность западных разведывательных самолетов и беспилотников у границ РФ и рядом с российскими военными объектами за рубежом резко выросла в последнее время. К примеру, 4 февраля самолеты ВВС США Boeing RC-135U и Boeing RC-135V провели разведку рядом с авиабазой Хмеймим и базой ВМФ в порту Тартус в Сирии.
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