Американцы устроили слежку за российскими базами в Сирии

Вашингтон внимательно следит за любыми передвижениями наших военных

Разведчики ВВС США совершили длительные полеты вдоль побережья Сирии на небольшом расстоянии от российской авиационной базы "Хмеймим" и базы военно-морского флота в Тартусе.

Об этом сообщил ресурс Plane Radar в микроблоге Twitter. Американские разведчики поднялись в воздух с авиабазы "Суда-бэй" на Крите. Полет проходил в течение нескольких часов на расстоянии примерно 50 км от берега над международными водами.

Разведывательные самолеты Соединенных Штатов регулярно совершают полеты вблизи российских границ. Так, в прошедшем январе СМИ несколько раз сообщали о том, что американцы шпионят с воздуха у берегов Крыма.