Пентагон не спускает глаз с военных на российском полуострове

Американцы продолжают активно следить за Россией. У берегов Крыма в очередной раз провел разведку беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk.

По данным ресурса PlaneRadar он вылетел с авиабазы Италии и направился к линии разграничения в Донбассе. После облета территории его послали к российскому полуострову. Беспилотник приблизился к береговой линии Севастополя на расстояние 33 км. Завершив задание, он вернулся на аэродром базирования.

При этом в этот же день недалеко от Крыма за россиянами шпионил патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon.

Москва неоднократно призывала Вашингтон отказаться от подобных действий, однако на это ответили отказом.