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Американцы продолжают активно следить за Россией. У берегов Крыма в очередной раз провел разведку беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk.
По данным ресурса PlaneRadar он вылетел с авиабазы Италии и направился к линии разграничения в Донбассе. После облета территории его послали к российскому полуострову. Беспилотник приблизился к береговой линии Севастополя на расстояние 33 км. Завершив задание, он вернулся на аэродром базирования.
08:30 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 7 января 2019 г.
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США🇺🇸, позывной #UAVGH000, взлетевший с авиабазы #Sigonella🇮🇹, в воздушном пространстве Украины🇺🇦, направился к линии разграничения на Донбассе.#UAV #RQ4 #GlobalHawk #USAF pic.twitter.com/Skrg0FNEPD
При этом в этот же день недалеко от Крыма за россиянами шпионил патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon.
Москва неоднократно призывала Вашингтон отказаться от подобных действий, однако на это ответили отказом.
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