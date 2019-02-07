Закрытому Крымскому мосту нашли лучшую замену

Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
Прозванное "стройкой века" сооружение в Керченском проливе берегут как зеницу ока и потому в любой момент его могут прикрыть из-за форс-мажора. А раз так, значит требуется запасной вариант, который бы смог успешно подменить Крымский мост на время "отдыха".
И альтернатива найдена. Как стало известно, свою работу возобновляет Керченский паром. По словам гендиректора ГУП РК "Крымские морские порты" Алексея Волкова, паромная переправа в первую очередь, конечно, нужна для перевозки через пролив различных габаритных грузов, например автомобилей. Такой вариант будет как нельзя кстати, если вдруг на Крымском мосту вдруг придется ограничивать движение.
"Это позволит <…> обеспечить перевозку транспорта, в отношении которого могут быть ограничения на проезд по Крымскому мосту, включая крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы", – написал Волков в Facebook.
На этом преимущества парома перед Крымским мостом не заканчиваются, уверен Волков. По его словам, альтернативный способ транспортировки будет востребован среди жителей побережья Таманского полуострова, которым приходится ездить на заработки в Керчь.
"Вместо того, чтобы делать большой круг по мосту, порядка 140 километров, чтобы добраться на работу, удобнее будет пользоваться паромом. И до открытия железнодорожного сообщения по мосту нельзя провозить некоторые виды грузов, в том числе негабаритные и опасные, а через переправу – можно", – отметил он.
Пока что пассажирскими перевозками будет заниматься только один паром, однако, как только нагрузки возрастут, будет запущена вторая линия, заверил глава "Крымских морских портов".
Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры