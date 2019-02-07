Закрытому Крымскому мосту нашли лучшую замену

Переправу решили поберечь

Прозванное "стройкой века" сооружение в Керченском проливе берегут как зеницу ока и потому в любой момент его могут прикрыть из-за форс-мажора. А раз так, значит требуется запасной вариант, который бы смог успешно подменить Крымский мост на время "отдыха".

И альтернатива найдена. Как стало известно, свою работу возобновляет Керченский паром. По словам гендиректора ГУП РК "Крымские морские порты" Алексея Волкова, паромная переправа в первую очередь, конечно, нужна для перевозки через пролив различных габаритных грузов, например автомобилей. Такой вариант будет как нельзя кстати, если вдруг на Крымском мосту вдруг придется ограничивать движение.

"Это позволит <…> обеспечить перевозку транспорта, в отношении которого могут быть ограничения на проезд по Крымскому мосту, включая крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы", – написал Волков в Facebook.

На этом преимущества парома перед Крымским мостом не заканчиваются, уверен Волков. По его словам, альтернативный способ транспортировки будет востребован среди жителей побережья Таманского полуострова, которым приходится ездить на заработки в Керчь.

"Вместо того, чтобы делать большой круг по мосту, порядка 140 километров, чтобы добраться на работу, удобнее будет пользоваться паромом. И до открытия железнодорожного сообщения по мосту нельзя провозить некоторые виды грузов, в том числе негабаритные и опасные, а через переправу – можно", – отметил он.

Пока что пассажирскими перевозками будет заниматься только один паром, однако, как только нагрузки возрастут, будет запущена вторая линия, заверил глава "Крымских морских портов".