Киев затеял очередную провокацию у берегов Крыма

В РФ назвали потешными играми анонсированные на Украине боевые стрельбы из "Буков"

Российские власти восприняли как провокацию объявленные Киевом в феврале учения с применением зенитно-ракетных комплексов на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области. Однако депутат крымского парламента Иван Шонус успокоил жителей полуострова – регион надежно защищен Вооруженными силами РФ.

"Подобные учения воспринимаются нами как провокация. Профессионализм украинских военных вызывает большое сомнение, в первую очередь от их действий могут пострадать граждане Украины. Крым защищен серьезным вооружением. Крымчанам опасаться нечего", – сказал РИА "Новости" Шонус.

О предстоящих стрельбах уведомила ранее сегодня пресс-служба Министерства обороны Незалежной. В сообщении ведомства указывалось, что в нынешнем году Киев планирует провести четыре учения с использованием ЗРК Бук-М1, ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1.

"Все они будут проходить на фоне созданной обстановки, максимально приближенной к боевой. Кроме того, специалисты ЗРВ примут участие в испытаниях нового ракетного вооружения и осуществлять исследовательские пуски зенитных управляемых ракет в рамках научно-исследовательских работ", – цитирует украинское издание "Корреспондент" Минобороны страны.

В военном руководстве подчеркнули, что увеличение количества мероприятий боевой подготовки с подразделениями ПВО связано с угрозами со стороны России.

Между тем депутат Шонус считает, что у киевских властей нет причин к таким учениям у берегов российского полуострова, а все это делается в провокационных целях.

А сенатор от Крыма Сергей Цеков вообще назвал данные стрельбы украинской стороны потешными играми.

"Только иронию вызывают их учения и общие военные приготовления. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Они тешатся и таким образом себя успокаивают, демонстрируя, что любым способом, в том числе и военным, намерены вернуть Крым в свой состав. Но всем понятно, что они никакой серьезной угрозы ни для России, ни для Крыма в частности не представляют", – заявил Цеков.

На фоне новостей с Украины отрапортовались и российские военные. Так, в пятницу, 8 февраля, начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев рассказал о проведении на полуострове учений боевых расчетов дивизиона ЗРК С-400 "Триумф" из состава ВВС и ПВО Южного военного округа.

Напомним, что это не первые подобные тренировки крымских зенитчиков, последние проводились в декабре.

