С-400 устроили марш в Крыму

В ходе тренировки военные вновь продемонстрировали мощь отечественных зенитно-ракетных комплексов

На полуострове прошли учения дивизиона С-400 "Триумф", который еще не испытали в бою, из состава ВВС и ПВО Южного военного округа. Пусковые установки переместили в назначенный район, там технику перевели в боевое положение. После этого расчет выполнил топопривязку и ориентирование на местности.

Во время учений военные нашли и захватили контрольную цель – беспилотник. По словам начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулева, на следующих этапах тренировок расчеты проведут электронные пуски ракет по условным воздушным целям.

"В соответствии с планом тренировки, пусковые установки совершили самостоятельный марш в назначенный позиционный район... Расчет выполнил топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности",

– сказал Рулев.

Как передает агентство "Крыминформ", в ноябре 2018-го зенитно-ракетный дивизион заступил на боевое дежурство в Джанкойском районе Крыма, закрыв воздушное пространство региона от возможных угроз. С января 2017 г. это четвертый дивизион С-400, который развернули на полуострове.