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С-400 положил конец гегемонии США

Фото: mil.ru
Америке стало трудно хозяйничать по всему миру

Зенитно-ракетный комплекс С-400, несмотря на то что ни разу не был испытан в бою, заставил США полностью пересмотреть оборону ПРО, причем как свою собственную, так и союзников по НАТО. Более того, как пишет The Wall Street Journal (WSJ), российская система заставила Америку сомневаться в своем бесспорном лидерстве среди стран, располагающих боевой авиацией.

По данным доклада Пентагона, которым располагает издание, Россия выстроила линии противовоздушной обороны на севере Сирии, вдоль границы Восточной Европы, а также вокруг Полярного круга. По этой причине в Минобороны США признали необходимость изменения маршрутов полетов ВВС США, которые разработали на случай войны.

"Батареи С-400 вынудили нас корректировать воздушные операции коалиции",

– цитирует WSJ американских военных. Благодаря зенитно-ракетному комплексу Москва оспаривает геополитические преимущества США, американцы считают продажу С-400 Турции и Китаю своим поражением, так как комплексы могут работать против систем НАТО. То же самое касается Саудовской Аравии, которая также интересуется ЗРК. При этом подчеркивается преимущество C-400 над американским Patriot.

Интересно, что WSJ считает виновными в сложившейся ситуации американские власти, так как Россия начала свою операцию в Сирии после активного вмешательства США на Ближнем Востоке.

Александр ИЛЬИН
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