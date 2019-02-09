Своими стрельбами Незалежная может спровоцировать Москву на жесткий ответ

Киеву пора завязывать с бесконечными маневрами прямо под боком России, иначе та может отреагировать по-своему. Об этом заявил первый вице-спикер парламента республики Крым Ефим Фикс.

Очередные ракетные учения, запланированные Киевом на февраль в Херсонской области, уже явно выглядят перебором, считает Фикс.

"То, что они проводят учения у границ России, у границ Крыма, говорит о том, что эти провокаторы никак не могут успокоиться. Им пора уже умерить свой военный порыв и попытки спровоцировать Россию на ответные действия",

– цитирует его РИА "Новости".

При этом он заверил, что Крым находится под надежной защитой, и провокации со стороны Украины полуострову не страшны.