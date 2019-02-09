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Киеву пора завязывать с бесконечными маневрами прямо под боком России, иначе та может отреагировать по-своему. Об этом заявил первый вице-спикер парламента республики Крым Ефим Фикс.
Очередные ракетные учения, запланированные Киевом на февраль в Херсонской области, уже явно выглядят перебором, считает Фикс.
"То, что они проводят учения у границ России, у границ Крыма, говорит о том, что эти провокаторы никак не могут успокоиться. Им пора уже умерить свой военный порыв и попытки спровоцировать Россию на ответные действия",
– цитирует его РИА "Новости".
При этом он заверил, что Крым находится под надежной защитой, и провокации со стороны Украины полуострову не страшны.
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