"Заподозрили неладное": на Крымском мосту нашли неприятный сюрприз

Бдительные украинцы готовы раздуть сенсацию из любой мелочи

Транспортный переход через Керченский пролив по-прежнему не дает жителям Незалежной спокойно спать по ночам. С завидным упорством украинские СМИ публикуют "доказательства" того, что с Крымским мостом что-то не так. Периодически мост проседает, рушится и трещит по швам.

На этот раз "неладное" заподозрили журналисты издания "Апостроф". Со ссылкой на новость "Керчь.ФМ" они сообщают, что на переходе устроили "таможню". Так украинцы назвали специальное помещение, которое появилось на автоподходах со стороны Керчи, где водители и пассажиры в целях безопасности проходят осмотр.

Коллегам вторит "Народная правда", которая вещает о "неприятном сюрпризе". В Сети ползут слухи, пугают украинцы. Правда, чего конкретно и кто опасается, в статье не написано. Так же, как и не указывается, чем людям мешает стандартная процедура, которая позволит сделать движение по Крымскому мосту безопаснее.