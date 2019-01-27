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"Заподозрили неладное": на Крымском мосту нашли неприятный сюрприз

Фото: www.globallookpress.com
Бдительные украинцы готовы раздуть сенсацию из любой мелочи

Транспортный переход через Керченский пролив по-прежнему не дает жителям Незалежной спокойно спать по ночам. С завидным упорством украинские СМИ публикуют "доказательства" того, что с Крымским мостом что-то не так. Периодически мост проседает, рушится и трещит по швам.

На этот раз "неладное" заподозрили журналисты издания "Апостроф". Со ссылкой на новость "Керчь.ФМ" они сообщают, что на переходе устроили "таможню". Так украинцы назвали специальное помещение, которое появилось на автоподходах со стороны Керчи, где водители и пассажиры в целях безопасности проходят осмотр.

Коллегам вторит "Народная правда", которая вещает о "неприятном сюрпризе". В Сети ползут слухи, пугают украинцы. Правда, чего конкретно и кто опасается, в статье не написано. Так же, как и не указывается, чем людям мешает стандартная процедура, которая позволит сделать движение по Крымскому мосту безопаснее.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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