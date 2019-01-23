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Турция посчитала Крым украинским

Фото: www.globallookpress.com
Анкара предупредила Киев о визите консулов в республику

Власти Турции не собираются менять свою официальную позицию по поводу государственной принадлежности Крымского полуострова. Они считают его неотъемлемой частью Незалежной, а потому считают необходимым уведомлять о визитах своих дипломатических сотрудников украинскую сторону. О получении соответствующего уведомления сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Украинская сторона по дипломатическим каналам была проинформирована о намерениях турецких консулов посетить оккупированный Крым", – написал дипломат в своем Twitter.

Он пояснил, что консульские сотрудники посетили полуостров "для оказания первоочередной консульской помощи в связи с гибелью граждан Турции" при пожаре на двух танкерах в Керченском проливе.

Накануне стало известно, что генеральный консул Турецкой Республики в Новороссийске Юнус Эмре Озигджи прибыл в Керчь. Он побывал на борту буксира "Меркурий", где находятся спасенные и погибшие моряки с танкеров, на которых случилось ЧП. Озигджи поговорил с уцелевшими членами экипажа и принял участие в опознании тел погибших, передает телеканал "360".

Фото: www.globallookpress.com

По данным РИА "Новости", турецкий дипломат вместе с сопровождающими прибыл на полуостров из Новороссийска на автомобиле. Он воспользовался Крымским мостом, который в Киеве считают нелегальным. О реакции украинских властей на такой маршрут передвижения консула пока что неизвестно.

В понедельник, 21 января, в Керченском проливе загорелись танкеры "Кэнди" и "Маэстро", которые шли под флагом Танзании. На судах находились 32 человека, удалось спасти лишь 12 из них. Спасатели подняли из воды десять тел погибших (из них четверо были гражданами Турции, шестеро – гражданами Индии), остальные моряки считаются пропавшими без вести.

По предварительной информации, пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт. В настоящее время корабли по-прежнему охвачены пламенем, справиться с пожаром пока не удается.

Андрей ФИЛАТОВ
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