"Опасный крен": горящие корабли в Черном море могут затонуть
Два корабля, на которых вчера в районе Керченского пролива вспыхнул пожар, опасно наклонились.
"На обоих судах наблюдается опасный крен. На судне "Кэнди" он составил 20 градусов на правый борт, но остается стабильным. На судне "Маэстро" – 35 градусов на левый борт, но постоянно растет", – рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.
В настоящее время огонь продолжает бушевать на борту иностранных судов, справиться с ним не удается.
Танкеры "Кэнди" и "Маэстро", под флагом Танзании стоявшие на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись вечером 21 января в 15 морских милях от крымского берега. Танкеры заправились сжиженным газом в Темрюке, пожар начался во время передачи топлива с борта на борт. Как сообщает источник агентства, корабли работали по "серым схемам".
Из 32 граждан Турции и Индии, находившихся на борту, погибли 10 человек, еще 10 пропали без вести, спасены 12 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Утром 22 января спасатели не нашли на поверхности Черного моря спасательных жилетов и шлюпок, отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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