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Гражданам Турции открыли глаза на Крым

Фото: www.globallookpress.com
Правда о полуострове шокировала турецких крымских татар

О реальной жизни в российском Крыму проживающим в Турции крымским татарам рассказали их соплеменники из РФ. Они потрясли граждан Турецкой Республики информацией о полуострове во время Дней культуры крымских татар, которые впервые прошли у соседей по Черному морю после воссоединения Крыма с Россией в 2014 г.

"Наша поездка давно уже намечалась. Прорыв произошел, и он открыл многим глаза в Турции на то, что у нас в Крыму делается и как мы здесь живем", – рассказал журналистам автор проекта и подрядчик строительства Соборной мечети в Симферополе Энвер Эмираджиев.

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По его словам, турецкие участники прошедшего мероприятия "во многом были дезинформированы" о жизни в российской Республике.

"Многие удивлялись, поднимали брови. Мы им донесли, как у нас развиваются народное образование, крымско-татарский язык, культура, ансамбли. Мы им показали библиотеку, фильм про развитие Крыма. Мы им открыли глаза и в области духовного просвещения, показали, как много у нас мечетей, как строится Соборная мечеть…. Они все были удивлены, поражены, шокированы тем, как Крым развивается", – цитирует сегодня РИА "Новости" россиянина.

Также он сообщил, что турецкие предприниматели заинтересовались возможностью реализовать бизнес-проекты в области строительства, сельского хозяйства и гостиничной сферы в Крыму.

"Им было рассказано и показано, как развивается регион, что полуостров - это народно-хозяйственная стройка России, сегодня сюда идут большие финансовые вливания из бюджета РФ, реализуется очень много инвестиционных проектов", – приводит слова Эмираджиева портал "Новости Крыма".

Туркам понравилось, что благодаря свободной экономической зоне в Республике, у них будет возможность инвестировать с минимальными налоговыми платежами. В общем, подчеркнул крымский предприниматель, турецкие коллеги "интерес проявили большой".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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