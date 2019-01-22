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В Керчь привезли пострадавших моряков

Во время ЧП они получили ожоги и обморожения

Члены экипажей танкеров, загоревшихся вчера в Керченском проливе, доставлены в Крым.

"Буксир "Меркурий" вошел в акваторию порта Керчи и сейчас стоит на причале", – рассказал РИА "Новости" генеральный директор Крымских морских портов Алексей Волков.  

В понедельник, 21 января, в Черном море вспыхнули корабли "Канди" и "Маэстро", шедшие под флагом Танзании. Отмечается, что ЧП произошло во время передачи топлива с борта на борт.

Руководитель Крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко ранее сообщил "Крыминформу", что у пострадавших членов экипажа есть ожоги и обморожения. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, пропавшие без вести моряки, скорее всего, погибли, так как вода слишком холодная.

По информации Росморречфлота, на танкерах было 32 человека – граждане Турции и Индии. Спасти удалось 12, 10 погибших спасатели подняли на борт, еще 10 – пропали без вести.

Валентина МАЙОРОВА
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