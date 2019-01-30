Любопытство американцев осталось неудовлетворенным

Незалежная не справилась с простой задачей, а именно: украинские оборонщики не смогли поставить в Соединенные Штаты единственный экземпляр гордости отечественного ВПК – танк "Оплот". О продаже американцам боевой машины в целях изучения военных технологий Украины сообщалось еще в конце февраля 2018 года.

При этом, как выясняется, танк буксует по пути в Америку уже долгих... семь лет, пишет сегодня блог Центра анализа стратегий и технологий bmpd.

По данным портала, боевая машина должна была оказаться в распоряжении Пентагона после того, как Украина выполнит контракт на поставку "Оплотов" в Таиланд от 2011 года. Госконцерн "Укроборонпром" завершил многострадальные поставки лишь в марте 2018-го, однако уже в июне стало понятно, что американцы вряд ли получат свой единственный экземпляр.

Всему виной дело о банкротстве производителя танков харьковского завода имени Малышева. Договор о передаче машины для дальнейшего экспорта в США между госкомпанией "Спецтехноэкспорт" (покупатель) и предприятием (продавцом) был заключен еще в 2012-м, но за семь лет стоимость производства боевой машины выросла в четыре раза.

Таким образом, в июне прошлого года "Спецтехноэкспорт", который занимается экспортом и импортом оружия и военных технологий, подписал с производителем мировое соглашение о разрыве договора купли-продажи и передачи танка.

Стоит теперь недостроенный "американец-оплотовец" на харьковском заводе аки приговор постмайданным деятелям. Его печальное фото bmpd прилагает к посту.

