Пропавшему капитану "Норд" угрожает украинская прокуратура

Россиянина могут объявить в розыск

Пропавший с 26 января на просторах Незалежной капитан "Норда" Владимир Горбенко будет считаться скрывающимся от правосудия, если он не явится 1 февраля на очередное заседание суда. Об этом сегодня заявил замглавы виртуальной прокуратуры Автономной республики Крым (входит в состав Генпрокуратуры Украины) Игорь Поночевный.

"В случае если он не будет являться на заседания, Оболонский районный суд примет решение объявить его в розыск", – сказал представитель прокуратуры в комментарии журналистам.

Также Поночевный исключил версию адвокатов керченского моряка о том, что к его исчезновению могут быть причастны украинские спецслужбы. Он назвал такие предположения беспочвенными, но кому-то необходимыми в качестве пиара.

"Мы работаем исключительно в рамках закона. Я не знаю, зачем этому делу хотят придать политичности и еще больше распиарить", – сказал Поночевный.

Ранее в среду адвокат моряка Александр Руденко сообщил, что по факту исчезновения Горбенко возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Защитники и супруга крымского рыбака 28 января заявили, что он перестал выходить на связь второй день подряд. Адвокат Максим Могильницкий написал в Сети, что Горбенко, который находится под подпиской о невыезде, вышел из дома в середине дня 26 января и пропал.

Напомним, капитан "Норда" единственный из 10 членов экипажа рыболовецкого судна остался на территории Незалежной после того, как украинские силовики задержали корабль 25 марта 2018 г. в Азовском море. У крымчан отобрали российские паспорта и выдали протоколы о попытке пересечь границу "по несоответствующим документам". Киевские власти утверждают, что рыбаки являются гражданами Украины.

В апреле двоим членам экипажа удалось вернуться в Россию через Белоруссию, еще семерых обменяли на украинских моряков судна ЯМК-0041 30 октября. В отношении Горбенко открыто уголовное дело за "Незаконное посещение" Крыма с целью "причинения вреда" государственным интересам. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

