Авианосцы США сломают зубы о российские субмарины

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Атомные подводные лодки РФ полностью контролируют
перемещения американских авианосцев в Средиземном море. Поэтому изменить
расклад сил в регионе благодаря авианосным группировкам Пентагон не сможет. Об
этом заявил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
"Авианосцы без нашего сопровождения практически не ходят в тех районах, где есть потенциальная угроза России. Как они там появляются, так появляются там и наши силы, прежде всего, подводные лодки атомные с соответствующим оружием",
– приводит слова Попова РИА "Новости".
Отставной адмирал признал, что любой авианосец – это "очень большая, серьезная мощь", однако у Военно-морского флота России есть все необходимые средства, чтобы их контролировать.
Наши военные корабли не дестабилизируют обстановку своим присутствием, а наоборот, способствуют повышению безопасности в проблемных регионах. Основной задачей ВМФ России Попов назвал обеспечение "безопасности своей страны на дальних подступах". Поэтому он раскритиковал американских дипломатов за угрозы в адрес РФ и за клеветнические заявления о наших кораблях.
Ранее посол США в РФ Джон Хантсман пригрозил России двумя авианосцами США, находящимися в Средиземное море. Каждый такой корабль, по словам посланника, представляет собой "100 тыс. т международной дипломатии" и "демонстрирует России, что если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, она должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру".
В Москве дипломата подняли на смех за его воинственные заявления. "Он забыл топнуть ногой. Без этого прозвучало недостаточно убедительно", – прокомментировал ситуацию политолог Армен Гаспарян. А в Ассоциации российских дипломатов заявили, что присутствие флота США в Средиземном море является "бессовестной" попыткой доминировать в мире.
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