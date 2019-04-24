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Авианосцы США сломают зубы о российские субмарины

Фото: commons.wikimedia.org
Наши подлодки способны дать агрессору достойный ответ

Атомные подводные лодки РФ полностью контролируют перемещения американских авианосцев в Средиземном море. Поэтому изменить расклад сил в регионе благодаря авианосным группировкам Пентагон не сможет. Об этом заявил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

"Авианосцы без нашего сопровождения практически не ходят в тех районах, где есть потенциальная угроза России. Как они там появляются, так появляются там и наши силы, прежде всего, подводные лодки атомные с соответствующим оружием",

приводит слова Попова РИА "Новости".

Отставной адмирал признал, что любой авианосец – это "очень большая, серьезная мощь", однако у Военно-морского флота России есть все необходимые средства, чтобы их контролировать.

Фото: www.globallookpress.com

Наши военные корабли не дестабилизируют обстановку своим присутствием, а наоборот, способствуют повышению безопасности в проблемных регионах. Основной задачей ВМФ России Попов назвал обеспечение "безопасности своей страны на дальних подступах". Поэтому он раскритиковал американских дипломатов за угрозы в адрес РФ и за клеветнические заявления о наших кораблях.

Ранее посол США в РФ Джон Хантсман пригрозил России двумя авианосцами США, находящимися в Средиземное море. Каждый такой корабль, по словам посланника, представляет собой "100 тыс. т международной дипломатии" и "демонстрирует России, что если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, она должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру".

В Москве дипломата подняли на смех за его воинственные заявления. "Он забыл топнуть ногой. Без этого прозвучало недостаточно убедительно", – прокомментировал ситуацию политолог Армен Гаспарян. А в Ассоциации российских дипломатов заявили, что присутствие флота США в Средиземном море является "бессовестной" попыткой доминировать в мире.

Андрей ФИЛАТОВ
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