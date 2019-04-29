Китайцы нашли американский "Посейдон"

"Манта" окутает Мировой океан

США разрабатывают торпеду с искусственным интеллектом, которая может сама находить цели. Проект Manta представляет из себя габаритный подводный аппарат, являющийся носителем скоростных торпед. В этом разработка имеет сходство с российским "Посейдоном".

Однако, как пишет китайская газета "Хуаньцю шибао", американский дрон может погружаться лишь на глубину 500 м, в то время как "Посейдон" работает на глубинах вдвое больше. В то же самое время российский аппарат идет в соответствии с заложенной в него программой, в то время как Manta может сама обнаруживать цели и начинать их преследование.

Предполагается, что таких аппаратов будет множество – они словно опутают океан и будут охотиться за российскими и китайским подлодками. Но пока проект еще далек от реализации, хотя был запущен еще в 1996 году. США сейчас обновляют свой флот, в том числе подводный, поэтому даже в таком большом бюджете не нашлось достаточно средств.

По мнению "Хуаньцю шибао", пока Россия опережает США в этом отношении благодаря "Посейдону". Вместе с тем на Западе считают российскую "Царь-торпеду" на ядерной силовой установке чистым блефом, так как даже если русским удалось сделать настолько компактный двигатель, все равно баллистические ракеты намного эффективнее.