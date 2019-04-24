Дипломат неудачно попытался напугать Москву флотом в Средиземном море

Посла США в РФ Джона Хантсмана высмеяли за требование от России прекратить "дестабилизирующую" деятельность по всему миру". Американец пригрозил Москве двумя авианосцами, представив их как "сто тысяч тонн международной дипломатии". Политолог Армен Гаспарян посчитал это заявление "неубедительным".

"Он забыл ногой топнуть. Без этого прозвучало недостаточно убедительно",

– написал эксперт в Twitter.

Посол США в России Джон Хантсман: мощная ударная группа авианосцев в Средиземном море говорит Москве о том, что ей пора прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру



Он забыл топнуть ногой. Без этого прозвучало недостаточно убедительно — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 24 апреля 2019 г.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отметил, что авианосцы уже не играют сегодня большой роли в качестве боевой единицы. Благодаря развитию военных технологий и вооружения, они скорее служат хорошей мишенью. Военные стратеги об этом знаю, а вот знает ли это Хантсман – большой вопрос.

"Что касается самой фразы о "ста тысячах тонн дипломатии" – пускай господин посол посмотрит на нашу дипломатию такого толка в Сирии, когда за время своего присутствия мы в корне поменяли ситуацию в этой стране и вышвырнули оттуда террористов",

– сказал Морозов в беседе с газетой "Взгляд".

По мнению замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрея Суздальцева, заявление Хантсмана выглядит как ультиматум и вообще-то может расцениваться как угроза войны.

"Дипломат так говорить не должен. Если бы это говорил военный – это угроза ядерной войны. Всё это рассчитано на то, что Россия испугается и пойдет на уступки. Это очень непрофессиональные и бездумные заявления", – цитирует Суздальцева РИА "Новости".

Он подчеркнул, что подобные унизительные заявления со стороны американских политиков в адрес России становятся примером для подражания другими странами Запада и Украиной. Конечная цель – подорвать доверие к Москве.

В Ассоциации российских дипломатов заявили, что присутствие флота США в Средиземном море является "бессовестной" попыткой доминировать в мире. Глава организации Андрей Бакланов напомнил, что у России в этом регионе есть свои интересы.

"Для нас Средиземное море является таким же близким бассейном, как и Чёрное… Американцы представляют дело так, что это кусочек Мирового океана, где все на равных, но это не так. Надо им начинать с себя. Это является попыткой доминировать в мире самым бессовестным образом", – цитирует его RT.

Накануне в Средиземное море вошли две авианосные группы флота США для участия в учениях. Как пишет РИА ФАН, в состав группы входят 130 самолетов, 10 кораблей и 9 тысяч военных.