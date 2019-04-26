Машина оказалась еще быстрее и проходимее, чем ожидалось

Боевая платформа "Бумеранг" прошла предварительные испытания и превзошла заданные характеристики. Об этом заявил гендиректор предприятия-разработчика "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.

"Это касается скоростных показателей, а также возможностей по преодолению препятствий", – цитирует Красовицкого РИА "Новости".

В остальном машина, по его словам, подтвердила свои ожидаемые характеристики. Стоит отметить, у "Бумеранга" была заявлена скорость по шоссе 100 км/час, по пересеченной местности 50 км/час. Машина оснащена четырехтактным дизельным двигателем УТД-32ТР с турбонаддувом мощностью 510 л. с. в комплексе с гидромеханической трансмиссией и гидрообъемной передачей.

По своим возможностям БТР "Бумеранг" существенно превосходит БТР-80 и его производные. Козыри машины – это не только мощный двигатель, но и многослойное бронирование с содержанием керамики, а также дистанционно-управляемые боевые модули. Немаловажно, что посадка и высадка десанта осуществляется с кормы, а не с боку, как у БТР-80 и предыдущих моделей. Опыт показал, что с кормы удобнее и безопаснее, насколько это возможно в боевых условиях.

Впервые "Бумеранг" привезли на выставку Russia Arms EXPO в 2013 году, а через два года машину уже показали широкой публике на Параде Победы. Когда БТР К-16 и БТР К-17 ждать в войска, пока непонятно. Машине еще предстоят государственные испытания.