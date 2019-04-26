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"Подводный гигант": подлодка "Белгород" заставила мир встрепенуться

Фото: www.globallookpress.com
Морской "шпион" РФ способен доставить оружие, которое без труда сотрет с лица Земли авианосную группу США

На Западе запаниковали, прознав про российскую подводную лодку "Белгород". Ее уже назвали грозой авианосцев, так как она способна доставить к месту назначения аж шесть торпед "Посейдон", за которыми прочно закрепилось словосочетание "оружие Судного дня". К непоправимым последствиям приведет его применение против мирного населения, подчеркнул немецкий журналист Гернот Крампер.

"Подводный взрыв подобного оружия способен одним махом полностью уничтожить целую авианосную группу США, – предупредил автор статьи, опубликованной в журнале Stern, добавив. – Взрыв в океане перед восточным побережьем Соединенных Штатов вызовет мегацунами, волна которой накроет весь прибрежный регион".

Самую большую в мире субмарину, которая способна вынести на себе маленькие субмарины и подводные дроны, Крампер окрестил "подводным гигантом". По его словам, предназначение "Белгорода" – выполнение особых заданий. Иными словами, подлодка станет неким морским "шпионом".

Также в своем материале журналист назвал державу, повелительницу всего подводного мира, напомнив, что скорость, которую способна развивать российская торпеда "Посейдон" составляет порядка 200 км/ч. Таким образом, заключил он, Москва "решила проблему суперкавитации". Защитная воздушная оболочка уменьшает трение между корпусом и водой. Если бы этим же эффектом обладала подлодка "Белгород"…

"Это было бы следующим шагом в создании подлодки, которая по скорости намного бы превосходила все известные на сегодняшний день субмарины и надводные корабли. А держава, которой это удастся, будет повелевать подводным миром",

– подытожил немец.  

Ксения АНДРЕЕВА
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