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США научились сбивать лазерами ракеты

Фото: flickr.com
Истребители шестого поколения получат принципиально новое оружие

В Пентагоне объявили об успешном испытании авиационного лазера, которым предполагается вооружить истребители шестого поколения. Луч смог поразить сразу несколько ракет, запущенных с воздуха.

Как пишет The Drive, во время испытаний лазер смонтировали на буксируемом шасси. Проект SHiELD ведет небезызвестная Lockheed Martin, что наталкивает на мысль, что, скорее всего, задумка будет претворена в жизнь.

Установка предполагает создание трех типов лазера. Маломощный будут использовать для подсветки целей, наведения и облучения систем наблюдения противника. Второй – мощностью в несколько десятков киловатт – станут применять для защиты самолета от ракет. И наконец самые мощные лазеры будут уничтожать другие самолеты и даже наземные цели. Плюс лазерной установке в том, что у нее ее боекомплект ограничивается лишь запасом мощности.

В 2021 г. Lockheed Martin обещает создать и подготовить к испытаниям контейнерную версию лазера, которой можно будет оснастить самолет.

Пока мощные лазеры американцы используют лишь на кораблях, так как они достаточно габаритные. Но постепенно США уменьшают размеры установок и ставят боевые лазеры на вертолеты и зенитно-ракетные комплексы. Похожие разработки ведутся в России, в частности лазером планируется вооружить истребитель, который будет создаваться на базе Су-57, но когда это произойдет, пока неясно.

Александр ИЛЬИН
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