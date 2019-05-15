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Белорусы сделали свой "Бук"

Фото: vpk.gov.by
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Ракеты поставили на колеса, и комплекс стал более мобильным

Минск представил свою версию знаменитого советского ЗРК – "Бук-МБ3К". Презентация состоялась на выставке вооружения и военной техники MILEX 2019

Как сообщается в официальном издании выставки, максимальная дальность обнаружения целей типа истребитель у комплекса составляет 130 км, что является очень неплохим показателем.

Фото: vpk.gov.by

Предсказуемо комплекс выполнен на базе четырехосного полноприводного шасси "МЗКТ-69225" производства Минского завода колесных тягачей. Боекомплект ЗРК – четыре ракеты, в то время как у российского "Бук-М3" их шесть штук. ЗРК вряд ли может конкурировать с новейшим российским ЗРК, но, скорее всего, такой задачи не было. Бук-МБ3К должен занять нишу недорого и эффективного зенитно-ракетного комплекса. Кроме того, колесная база дает некоторые преимущества перед гусеничным тягачом, на который установлен "Бук-М3".

Александр ИЛЬИН
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