С-400 навсегда поссорил Турцию и США

Белый дом не сумел убедить союзника отказаться от российского оружия

Вашингтон и Анкара так и не смогли преодолеть разногласий, касающихся приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Консультации, прошедшие на этой неделе в американской столице, оказались бесполезны. Об этом журналистам рассказали представители делегаций.



"США и Турция не смогли выйти из тупика относительно планов Анкары развернуть этим летом российские системы ПВО, которые, по заявлению Пентагона, могут представлять угрозу истребителям США в регионе",

– отмечается в материале The Wall Street Journal.

Проблему, в частности, обсуждали президент США Дональд Трамп и министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак. Но и они не смогли найти точки соприкосновения.

Официальный представителя президента Турции Ибрагим Калын выразил надежду на то, что, несмотря на провал переговоров, Вашингтон не будет вводить санкции против Анкары в связи с покупкой С-400. Он назвал такой шаг "контрпродуктивным" и предупредил, что он "приведет к негативным последствиям".

"Всем следует понимать, что у Турции имеется обоснованная обеспокоенность относительно безопасности", – заявил Калын. При этом он не исключил возможности приобретения Турцией американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые рассматриваются не как замена, а как дополнение к С-400. "Было бы интересно проверить, какие из них лучше", – отметил спикер.

В материале сообщается, что развертывание С-400 в Турции, скорее всего, начнется в течение следующих двух или трех месяцев, что "оставляет мало времени для решения спорного вопроса", отмечает "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что Турция готова приобрести американские системы Patriot, но лишь наряду с российскими. Если же Вашингтон откажется работать на таких условиях, то Турция закажет у Москвы дополнительную партию "Триумфов".

Контракт на поставку Турции российских систем С-400 был заключен в 2017 году. Согласно условиям сделки Анкара получит четыре дивизиона ЗРК и заплатит за это $2,5 миллиарда. Часть сделки Турция оплатит сама, часть – за счет российского кредита. Контракт стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от союзников по НАТО отказаться от российских комплексов в пользу американских Patriot, грозит санкциями и отказом продавать Турции истребители F-35.