Страна заинтересована в дальнейшем усилении противовоздушной обороны

Контракт на поставку Анкаре зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Триумф" российского производства может быть продлен. Это произойдет в том случае, если США откажутся продавать туркам свои комплексы Patriot. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.



"Если США не продадут нам Patriot, то мы купим второй С-400, или другую систему ПВО",

– заявил дипломат в эфире телеканала NTV.

Чавушоглу подчеркнул, что США до сих пор не дали Турции гарантий того, что они готовы поставить в страну свои системы противовоздушной обороны. Именно нерешительность Вашингтона в этом вопросе в свое время и стала причиной того, что Анкара предпочла американским системам российские.

Министр также назвал абсурдными заявления Вашингтона, усомнившегося в дальнейшем пребывании Турции в НАТО из-за покупки С-400. "У некоторых стран НАТО есть С-300, это не противоречит членству в альянсе", – отметил он.





В Москве не исключают того, что поставки "Триумфов" в Турцию будут продолжены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия открыта, Россия обладает соответствующими возможностями, технологическими компетенциями и, конечно же, Россия ищет возможности расширения военно-технического сотрудничества. Это абсолютно нормальный процесс", – сказал он (цитируется по РИА "Новости").

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Россия может поставить в Турцию комплексы С-400 до июля, а не до октября, как сообщалось ранее. Этот шаг нацелен на укрепление безопасности страны, и третьи государства не имеют права голоса в этом вопросе, сказал глава государства в интервью газете Sabah.

Контракт на поставку Турции российских систем С-400 был заключен в 2017 году. Согласно условиям сделки Анкара получит четыре дивизиона ЗРК и заплатит за это $2,5 миллиарда. Часть сделки Турция оплатит сама, часть – за счет российского кредита. Контракт стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от союзников по НАТО отказаться от российских комплексов в пользу американских Patriot, грозит санкциями и отказом продавать Турции истребители F-35.