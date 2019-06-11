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США готовят удар по России из Европы

Фото: Imago-Images/ИТАР-ТАСС
Пентагон испытает новые гиперзвуковые ракеты

США уже через год испытают новейшее гиперзвуковое орудие. Как пишет The War Is Boring, скорее всего, это будут крылатые ракеты со скоростью более 5 Махов. При этом запуск будет осуществляться из установки на базе десятиметрового транспортера.

Ракеты будут использовать не только Сухопутные войска, но и ВВС, а также военно-морской флот. Это говорит о том, что оружие будет применяться для уничтожения кораблей противника, и возможно, для поражения наземных целей с воздуха. Поэтому напрашивается аналогия с российской  противокорабельной ракетой "Циркон".

Как заявил генерал-лейтенант Нил Фергуд из отдела быстрого реагирования и критических технологий Сухопутных войск США, солдат будут учить работе с комплексами в ближайшее время.

Ранее журнал The Drive рассказал о перспективном комплексе HGB (Hypersonic Glide Body) на базе прицепа M870, также ссылаясь на Нила Фергуда. Скорее всего, речь идет о той же самой системе, правда, The Drive писал, что первый запуск HGB планируется лишь в 2022 г., а в 2023-м он уже поступит на боевое дежурство.

Данная система может стать ответом на российские "Искандеры" и ракеты 9М729, которые по мнению командования США, обладают средней дальностью, хотя это оружие разного типа. 9М729 обладает квазибаллистической траекторией, а траектория гиперзвуковой крылатой ракеты определяется аэродинамической подъемной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести. Считается, что последняя более точная.

США ускорили разработку над гиперзвуковым оружием, после того как вышли из ДРСМД вместе с Россией. Дальность HGB пока неизвестна, однако комплекс может стать современным "Грифоном", которые американцы уничтожили после подписания договора. Особенную опасность они будут представлять для России на территории Польши и Прибалтики.

Александр ИЛЬИН
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