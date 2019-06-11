США готовят удар по России из Европы

Пентагон испытает новые гиперзвуковые ракеты

США уже через год испытают новейшее гиперзвуковое орудие. Как пишет The War Is Boring, скорее всего, это будут крылатые ракеты со скоростью более 5 Махов. При этом запуск будет осуществляться из установки на базе десятиметрового транспортера.

Ракеты будут использовать не только Сухопутные войска, но и ВВС, а также военно-морской флот. Это говорит о том, что оружие будет применяться для уничтожения кораблей противника, и возможно, для поражения наземных целей с воздуха. Поэтому напрашивается аналогия с российской противокорабельной ракетой "Циркон".

Как заявил генерал-лейтенант Нил Фергуд из отдела быстрого реагирования и критических технологий Сухопутных войск США, солдат будут учить работе с комплексами в ближайшее время.

Ранее журнал The Drive рассказал о перспективном комплексе HGB (Hypersonic Glide Body) на базе прицепа M870, также ссылаясь на Нила Фергуда. Скорее всего, речь идет о той же самой системе, правда, The Drive писал, что первый запуск HGB планируется лишь в 2022 г., а в 2023-м он уже поступит на боевое дежурство.

Данная система может стать ответом на российские "Искандеры" и ракеты 9М729, которые по мнению командования США, обладают средней дальностью, хотя это оружие разного типа. 9М729 обладает квазибаллистической траекторией, а траектория гиперзвуковой крылатой ракеты определяется аэродинамической подъемной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести. Считается, что последняя более точная.

США ускорили разработку над гиперзвуковым оружием, после того как вышли из ДРСМД вместе с Россией. Дальность HGB пока неизвестна, однако комплекс может стать современным "Грифоном", которые американцы уничтожили после подписания договора. Особенную опасность они будут представлять для России на территории Польши и Прибалтики.