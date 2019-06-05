Рассекречен американский ответ гиперзвуковому "Авангарду"

Система запустит целую "пачку" глайдеров

В США стали известны подробности перспективного гиперзвукового комплекса HGB (Hypersonic Glide Body), который должен стать ответом российскому "Авангарду".

Перспективная система включает четыре пусковые установки TEL (Transporter Erector Launcher), которые разместят на прицепах M870, рассказал журналу The Drive генерал-лейтенант армии США Нил Фергуд. Похожие используются на "Пэтриот".

При этом одна TEL получит сразу две готовые к запуску гиперзвуковые ракеты, и еще несколько дополнительных. Батарею интегрируют в автоматизированную систему AFATDS (Advanced Field Artillery Tactical Data System) разработки Raytheon. Она будет подробным образом собирать данные о целях.

Первый запуск HGB планируется в 2022 году. На опытно-боевое дежурство комплекс может поступить уже в 2023-м.

US Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) pic.twitter.com/ByvUCJFB1J — Caesar (@Ninja998998) 31 мая 2019 г.

Ранее сообщалось, что управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) заключило контракт с Raytheon на производство исследование и разработку гиперзвукового глайдера. Его установят на ракетный ускоритель, который разгонит его до скорости более 5 Маха. После отделения от носителя блок сможет маневрировать, чтобы уходить от противоракет.

Вероятно, это и есть HGB, о котором говорил Нил Фергуд. Но тогда налицо существенные отличие от российского "Авангарда". Американская система будет мобильной, в отличие от стационарного отечественного глайдера, носителем которого станет "Сармат". Кроме того, судя по всему, TEL может выпустить больше блоков, хотя до сих пор неизвестно, сколько "Авангардов" может отправить в небо "Сармат" или УР-100Н.

С другой стороны российский блок явно быстрее при заявленной скорости 20 Махов, но его запуск явно дороже. Не ясно, будет ли американский HGB оснащен термоядерными боеголовками, и какой у него радиус, в то время как "Авангард" – это явное оружие Судного дня, и использование его без термоядерного заряда представляется с трудом.