"Авангард" берет на прицел стратегические объекты США

Гиперзвуковой блок получил добро

По итогам последних испытаний государственная комиссия рекомендовала принять "Авангард" на вооружение. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, российский гиперзвуковой глайдер "соответствует всем требованиям тактико-технического задания". Это говорит о том, что в ближайшее время гиперзвуковой блок может встать на опытно-боевое дежурство и теоретически представлять угрозу для США.

Третий по счету пуск "Авангарда" состоялся 26 декабря на полигоне Кура в Камчатском крае. По данным Минобороны, блок достиг скорости 27 Махов. Пока на вооружение еще не приняли "Сармат", носителем блока является ракета "УР 100". Что касается эффективности "Авангарда", то до сих пор она остается одним из главных вопросов, которые волнуют российских и зарубежных военных экспертов.

Некоторые из них полагают, что при скорости в 27 Махов, или более 33 тыс. км/ч, поверхность глайдера раскалится до температуры, значительно превышающей 2000°C, на которую она рассчитана. Это приведет к разрушению боевой части. Кроме того, даже если предположить, что боеголовка уцелеет, не факт, что останется целой электроника, отвечающая за наведение и управление двигателями.

Ранее государственные российские СМИ со ссылкой на источники в ВПК сообщали, что блок получит специальный жаропрочный титановый корпус. Защищает ли он начинку "Авангарда", сказать трудно.



Пока, судя по всему, испытывался прототип. А точки над i должны расставить реальные боевые пуски с отделением боевых частей без зарядов.

Пока проект засекречен, ряд экспертов ссылаются на закрытость данных, поэтому проверить подлинность этой информации достаточно тяжело. Известно лишь, что подобный проект разрабатывался во времена холодной войны и ведется в настоящий момент не только в России, но и в Китае.