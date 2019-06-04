Ее прорвут не только российские, но и даже северокорейские ракеты

Пентагон не в состоянии противостоять современным баллистическим ракетам, а также гиперзвуковым глайдерам, вроде российского "Авангарда".

Комплексы AEGIS и AEGIS Ashore, высотная система THAAD и GMD могут перехватить ракеты на среднем участке траектории, и им не хватит высоты, чтобы перехватить МБР на ранних этапах.

Кроме того, они совершенно бесполезны против российских и китайских самолетов. По мнению журнала Military Watch, для этих целей можно использовать лишь Patriot. Однако его возможности ограничены из-за горячего старта, в то время как тот же российский С-300 оборудован платформой холодного (минометного) запуска ракеты 5В55КД. Аналогично работает северокорейская ЗРС КН-06.

Как полагает издание, пролетевшую над Японией в 2017 году ракету, не могли сбить не Patriot, ни AEGIS, ни THAAD. США могли только нанести ответный удар, но не ликвидировать угрозу. Даже если бы THAAD была развернута в Японии, ничего бы не получилось. Возможно, удалось бы добиться успеха, если бы США разместили корабли с AEGIS в северокорейских территориальных водах, но это было невозможно.



На конечном же участке траектории перехватиить ракету практически нереально, в том числе, северокорейские "Хвасон-14" и "Хвасон-15". Даже они оборудованы ловушками и ложными целями, не говоря уже о российских "Сармат" и РС-24 с разделяющимися головными частями. Что касается гиперзвукового комплекса "Авангард", то перехватить его у США практически нет шансов.