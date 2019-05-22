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Войска начали получать гиперзвуковые "Авангарды"

Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Комплексы пока никто не видел

Ракетные войска стратегического назначения начали получать гиперзвуковые комплексы "Аванград", которые по мнению российского командования, в состоянии прорвать любую оборону ПРО. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как заявил командующий РВСН Сергей Каракаев, в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области уже развернута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом. По его словам, "Авангард" заступит на боевое дежурство к концу года.

В конце прошлого года военные испытали комплекс в Оренбуржье. Ракета, предположительно УР-100Н, стартовала с гиперзвуковым боевым блоком из района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке, преодолев порядка 6 тыс. км.

В перспективе носителем "Авангарда" должна стать ракета "Сармат", но ей еще предстоят летные испытания.

Кадр youtube.comСам гиперзвуковой блок засекречен, и в отличие от той же ракеты "Кинжал", невозможно найти даже фото "Авангарда", и его облик ассоциируется лишь с графическим изображением и иллюстрациями из фантастических журналов. То же самое можно сказать и о глубоководном аппарате "Посейдон" – журналистам запретили даже снимать подлодку-носитель "Белгород", и в СМИ просочился лишь один снимок, на котором запечатлены винты субмарины и построение офицеров.

Вместе с тем, по данным западных военных экспертов и тех же американских военных, "Авангард" – это реальная разработка, другой вопрос, насколько точным он может быть при скорости в 20 Махов, и не сгорит ли блок в воздухе при такой скорости. Сообщается, что "Авангард" сделан из специальных сплавов, которые могут выдержать подобный полет.

Александр ИЛЬИН
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