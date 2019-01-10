Америка загнала себя в гиперзвуковой тупик

Ракетоплан Х-15 мог обеспечить лидерство США на долгие годы

США отстали от России в области гиперзвуковых разработок из-за того, что инвестировала миллиарды долларов в слишком футуристичные проекты, которые будут актуальны через десятки лет. В это же время российские специалисты сконцентрировались на вполне конкретных разработках, и теперь американцам приходится спешно закрывать или замораживать проекты, пускаясь вдогонку за русскими.

К такому выводу на страницах специализированного издания Aviation Week пришел профессор университета Колорадо Брайн Эгроу. По его мнению, финансировать необходимо не только фундаментальные исследования, в частности, в разработку гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя и его носителя Х-43, но и в более приземленные проекты, которые могли бы составить противовес "ракетам Путина".

После знаменитой речи российского президента 1 марта прошлого года заместитель главы Пентагона по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин и руководитель DARPA Ствен Уолкер тут же сделали заявление о необходимости дополнительных инвестиций в гиперзвуковые разработки, которые в США, по сути, зашли в тупик, хотя и являются наиболее прогрессивными в мире.

Самое интересное, что в 60-х годах прошлого века у США уже был пилотируемый гиперзвуковой летательный аппарат Х-15, который совершил 199 полетов. Ракетоплан достигал скорости 7 тыс. 200 км/ч и был предназначен для нанесения ядерных ударов по СССР с высоты, недоступной для советских средств ПВО. Самолет стартовал с борта бомбардировщика B-52, так же как и современный Х-43. Поднимался "пятнадцатый" на высоту свыше 107 км, то есть фактически на орбиту. Однако в 1968 г. проект свернули. Официально считается, что в Пентагоне поняли, что русские разработали противоракеты, способные достать Х-15. Однако военные эксперты полагают, что решение было неправильным, так как аппарат мог стать прототипом современных гиперзвуковых аппаратов.

В США в одно время начали работать над прототипами многоразовых космических кораблей Х-30 и Х-33. Однако первый проект заморозили в 1992 году. Второй – в 2001-м. На данный момент в Америке работают только над Х-43 и гиперзвуковой ракетой Х-51 Waverider. Но этого недостаточно.

Как написал профессор Мичиганского университета Йен Бойд в журнале Aerospace America за июнь 2018 г., 60-70% научных исследований США в этой области сконцентрированы на аэродинамике и аэротермодинамике. А вот те же китайцы предпочитают сбалансированный подход и уделяют достаточно внимания не только аэродинамике, но и силовым установкам, материалам и системам управления.

Брайн Эгроу вполне ожидаемо предлагает инвестировать в университетские программы, чтобы студенты сами могли собирать прототипы и испытывать их. Уже после этого молодые специалисты продолжат свою работу в NASA или DARPA, где у них будут уже совсем другие возможности. Но пока США остались без вполне конкретных разработок, которые есть у России и Китая. Это и комплекс "Кинжал", и "Авангард". Это очень эффективное оружие, несмотря на то что в США справедливо не считают его революционным, похожие разработки уже были. Х-43 – действительно что-то новое, но когда его можно будет использовать по назначению, непонятно. Долго лететь аппарат пока не может.

