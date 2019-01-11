Армия США безнадежно отстала от России

Наши Вооруженные силы благодаря "Авангарду" стали армией будущего

Вашингтон больше не может на равных конкурировать с Москвой в военной сфере. Наличие гиперзвукового оружия позволило РФ достичь "четвертого измерения" в оборонной сфере. Об этом заявил бывший главнокомандующий воздушно-космической обороной США, генерал-майор Говард Томпсон.



По словам отставного военного, американская противовоздушная оборона неспособна противостоять российским комплексам "Авангард" и другому гиперзвуковому оружию. Тем самым он признал справедливость предварительных оценок, сделанных американскими военными в декабре, после успешных испытаний комплекса. В сфере гиперзвукового оружия США также отстают от Китая.

"Российские и китайские исследования, испытания и разработки гиперзвукового оружия значительно опередили США. Российская гиперзвуковая система "Авангард" успешно завершила испытания в декабре, предположительно достигнув скорости, в 27 раз превышающей скорость звука", – написал Томпсон в статье для журнала The Hill.

Что касается китайских военных, то они объявили о том, что "в прошлом году провели больше испытаний, чем США за последние 10 лет". В подобных заявлениях генералу слышатся признаки агрессии.

Страны, обладающие гиперзвуковым оружием, достигают так называемого четвертого измерения, которое сокращает возможности противника, указал Томпсон. И если Россию и Китай уже можно поздравить с тем, что они достигли подобного уровня военной оснащенности, то вот о США такого сказать пока нельзя.

"Суровая реальность заключается в том, что наши нынешние системы противоракетной обороны, а также наше оперативное мышление просто неспособны противостоять этой угрозе", – говорится в публикации.

В итоге генерал приходит к выводу, что Вашингтону необходимо как можно скорее начать разработку своего сверхзвукового оружия. Оно могло бы позволить Штатам очень быстро поражать цели по всему миру и сделать устаревшими любые существующие средства ПВО. Об этом говорят многие американские эксперты, в частности Институт аэрокосмических исследований Митчелла, передает НСН.

На днях стало известно о том, что в прошлом году Соединенные Штаты провели испытания гиперзвуковых снарядов. Они собираются обзавестись подобным оружием раньше, чем планировалось. Но у российских экспертов подобные заявления вызвали скептическое отношение.

Гиперзвуковая ракета "Авангард" является уникальной в своем роде. Последний раз испытательный пуск комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком был произведен 26 декабря по приказу президента России Владимира Путина. В ходе испытаний боевой блок ракеты набрал скорость около 27 Махов (скоростей звука). Глава государства назвал успешный запуск ракеты "лучшим новогодним подарком россиянам".