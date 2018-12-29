Полет "Авангарда" распугал американцев

В Пентагоне пытаются придумать, как защититься от нового российского оружия

Демонстрация комплекса "Авангард" заставила американских военных нервничать. Теперь Пентагон всегда будет находиться под постоянным давлением, поскольку средств для отражения атаки гиперзвуковыми ракетами в распоряжении американцев нет. Об этом написало немецкое издание Die Welt.



Оборонно-промышленный комплекс США отныне вынужден "действовать под нажимом", констатирует издание. Не скорость и маневренность новых ракет, а их неуловимость для американских радаров представляет собой наиболее серьезную угрозу. Особенно проблематичным представляется оборона тихоокеанского побережья.

"Есть не так много мест, где можно было бы разместить радиолокационные установки. И даже если вы какие-нибудь и найдете, то, скорее всего, они станут целями", – заявил изданию главный инженер Пентагона Майкл Гриффин.

В надежде хоть как-то защититься от грозного российского оружия Вашингтон предпринимает отчаянные меры. В начале ноября в Соединенных Штатах была запущена программа по созданию комплекса перехвата гиперзвукового оружия Glide-Breaker-Programm. Пентагон объявил срочный тендер для предприятий оборонной промышленности, которые должны представить свои идеи, как "может выглядеть система ПВО для перехвата ракет с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в верхних слоях атмосферы".

Во вторник, 25 декабря, Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина провело испытание комплекса "Авангард". В ходе учений подтвердилось, что боевой блок способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости в 27 Махов.

Глава государства назвал "Авангард" "новогодним подарком для россиян". По плану первый полк комплексов заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН в 2019 году.

Руководитель стратегического командования США Джон Хайтен, комментируя запуск "Авангарда", заявил, что Пентагон не располагает защитой, способной предотвратить применение этой новейшей российской ракеты.

Американские издания написали о том, что размещение "Авангарда" в наступающем году позволит России опередить США и КНР в гонке гиперзвуковых вооружений. По мнению западных экспертов, российский комплекс превосходит любую гиперзвуковую систему Соединенных Штатов.