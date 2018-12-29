Полет "Авангарда" распугал американцев

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Демонстрация комплекса "Авангард" заставила
американских военных нервничать. Теперь Пентагон всегда будет находиться под
постоянным давлением, поскольку средств для отражения атаки гиперзвуковыми
ракетами в распоряжении американцев нет. Об этом написало немецкое издание Die
Welt.
Оборонно-промышленный комплекс США отныне вынужден "действовать под нажимом", констатирует издание. Не скорость и маневренность новых ракет, а их неуловимость для американских радаров представляет собой наиболее серьезную угрозу. Особенно проблематичным представляется оборона тихоокеанского побережья.
"Есть не так много мест, где можно было бы разместить радиолокационные установки. И даже если вы какие-нибудь и найдете, то, скорее всего, они станут целями", – заявил изданию главный инженер Пентагона Майкл Гриффин.
В надежде хоть как-то защититься от грозного российского оружия Вашингтон предпринимает отчаянные меры. В начале ноября в Соединенных Штатах была запущена программа по созданию комплекса перехвата гиперзвукового оружия Glide-Breaker-Programm. Пентагон объявил срочный тендер для предприятий оборонной промышленности, которые должны представить свои идеи, как "может выглядеть система ПВО для перехвата ракет с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в верхних слоях атмосферы".
Во вторник, 25 декабря, Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина провело испытание комплекса "Авангард". В ходе учений подтвердилось, что боевой блок способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости в 27 Махов.
Глава государства назвал "Авангард" "новогодним подарком для россиян". По плану первый полк комплексов заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН в 2019 году.
Руководитель стратегического командования США Джон Хайтен, комментируя запуск "Авангарда", заявил, что Пентагон не располагает защитой, способной предотвратить применение этой новейшей российской ракеты.
Американские издания написали о том, что размещение "Авангарда" в наступающем году позволит России опередить США и КНР в гонке гиперзвуковых вооружений. По мнению западных экспертов, российский комплекс превосходит любую гиперзвуковую систему Соединенных Штатов.
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