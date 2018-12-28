Запущенную Путиным ракету уже нарекли супероружием

Новое российское оружие не по зубам любой системе ПВО благодаря способности крылатого блока ракеты маневрировать в плотных слоях атмосферы. Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Основная особенность "Авангарда", считает эксперт, кроется в более раннем разделении ракеты-носителя и полезной нагрузки. Это происходит из-за того, что "он идет по настильной траектории и может уже снимать, отделять боевую нагрузку на высотах, немного превышающих сотню километров". Тогда как у обычных баллистических ракет этот процесс затягивается. Он происходит на высоте 1200-1500 километров.

После отделения маневрирующий боевой блок ракетного комплекса "идет на низких высотах", пояснил Мураховский в студии "Открытого эфира". Поднявшись от земли всего на какие-то 100 километров, гиперзвуковой блок может преодолеть значительное расстояние, прежде чем достигнет намеченной цели. Параллельно отслеживаются направление и высота.

"Время реакции в этом случае систем ПРО, даже если они его обнаруживают, максимум должно составлять 15-20 секунд, что абсолютно нереалистично", – заверил военный аналитик.

Сегодня, 28 декабря, забили тревогу его американские коллеги. Супероружие РФ заставило поволноваться армию за океаном.

Напомним, 26 декабря состоялся пилотный пуск новой российской ракеты. За ним лично наблюдал президент Владимир Путин. Скорость блока "Авангарда" составила порядка 27 Махов. Точно в срок была поражена условная цель ракетного комплекса.