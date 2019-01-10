Боевой блок ракеты рискует не попасть в цель

Новейший ракетный комплекс, подаренный россиянам на Новый год, имеет один существенный недостаток. О нем журналистам рассказал авиаинженер Марк Солонин.



Одной из "фишек" "Авангарда" является планирующий крылатый боевой блок, рассказал конструктор в интервью "Новой газете". О ракетах с таким строением задумывались еще в годы Второй мировой войны. Однако идею не реализовали, так как при управляемой головной части в ракете сильно вырастает вероятность промаха, которую невозможно предсказать.

С годами к ракетам стали предъявляться все более высокие требования по точности попадания. "Авангард" же с его непредсказуемой траекторией данным критериям не соответствует. Поэтому едва ли его целесообразно использовать в случае военного конфликта.

"Значительно возрастает вероятность ошибки, вплоть до того, что мы попадем куда-то в десятках километров от цели", – заявил специалист. По его словам, обычная свободно падающая болванка, которая стоит на вооружении многих стран, достигнет цели с вероятностью 96% – и по этому показателю она лучше "Авангарда".

"Некоторый военный смысл имеет одно: нанести прицельный удар и вывести из строя ключевые точки. А для этого нужна достаточно высокая точность поражения. Планирующая и маневрирующая головная часть именно в этом как минимум создает огромные проблемы", – отметил инженер.

К тому же ракету легко увидеть невооруженным глазом. При скорости в 27 Махов боевой блок будет окружен раскаленным до сотен градусов ионизированным воздухом. Сама ракета окажется "слепой": ее бортовые локаторы не смогут ничего обнаружить сквозь слой ионизированного воздуха. При этом ее саму будет очень хорошо видно, в частности, в радиолокационном и тепловом диапазонах. "То есть вопрос о реальной боевой эффективности подобного оружия очень спорный", – заключил Солонин.

Гиперзвуковая ракета "Авангард" является уникальной в своем роде. Она не имеет аналогов. Последний раз испытательный пуск ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком был произведен 26 декабря по приказу президента России Владимира Путина. В ходе испытаний боевой блок ракеты набрал скорость около 27 Махов (скоростей звука). Глава государства назвал успешный запуск ракеты "лучшим новогодним подарком россиянам".