Но догнать Россию американцы все равно не смогут

Страх Пентагона перед российским гиперзвуковым оружием вылился в ускоренную разработку собственного оружия подобного типа. Однако пока информация о пробных пусках держится под грифом секретности. Об этом узнала американская пресса.



Так, американский миноносец USS Dewey в рамках плановых испытаний выпустил 20 гиперзвуковых снарядов из стандартного палубного орудия, сообщает USNI News. Это случилось еще летом прошлого года, рассказали чиновники, осведомленные о проведении тестов, однако от журналистов и общественности флотское командование этот факт утаило.

Поскольку на разработку совершенно нового гиперзвукового оружия у американцев нет ни времени, ни средств, они пытаются приспособить под запуск гиперзвуковых снарядов старые корабельные установки.

Таким образом, испытания стали частью исследований, "доказывающих, что ВМС может превратить палубное орудие возрастом более 40 лет в эффективное и недорогое оружие против крылатых ракет и крупных беспилотных летательных аппаратов", сообщается в публикации. По имеющимся сведениям, испытанные снаряды изначально были созданы для электромагнитной рельсовой пушки.

Осенью 2018 г. в Пентагоне заявили, что американская сторона намерена осуществить запуски гиперзвукового оружия "раньше и чаще", чем ожидалось. Однако оказалось, что американцы уже перешли от слов к делу, отмечает RT.

В России, которая на несколько лет опережает США по "гиперзвуку", предостерегли заокеанских вояк от "психологического и информационного воздействия" на другие страны, а также заявили, что в заявлениях первого замминистра обороны США Патрика Шанахана на этот счет присутствует значительный элемент блефа.

Если информация об успешном испытании гиперзвуковых ракет американскими ВМС подтвердится, у нашей страны в скором времени будет готов ответ. Накануне было объявлено, что концерн "Туполев" уже в этом году приступит к строительству перспективного стратегического бомбардировщика "Посланник". Это дозвуковой реактивный самолет, выполненный по схеме "летающее крыло" с использованием стелс-технологий. Он призван заменить всю имеющуюся линейку самолетов дальней авиации за счет большого арсенала высокоточных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет, передает "Российская газета".

Кроме того, стало известно, что российские зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей" смогут поражать гиперзвуковые ракеты. Принятие на вооружение данного оружия (по некоторым данным, это может случиться в конце текущего года) поставит крест на попытках других стран догнать Россию в области гиперзвукового оружия, сообщает Avia.pro.