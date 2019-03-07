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Министерство обороны США озвучило свои денежные аппетиты на
следующий финансовый год (начинается с 1 октября). Военные просят огромные
суммы на укрепление системы противоракетной и противовоздушной обороны, а также
на закупку систем гиперзвукового оружия.
Так, на приобретение нескольких израильских систем ПВО "Железный купол" Пентагону понадобится порядка $370 млн, сообщает издание Foreign Policy. Также одной из заметных статей расходов станет исследование и разработка гиперзвукового оружия.
Точная сумма трат составит около $2,5 миллиарда. С одним из разработчиков такого вида вооружений, компанией Raytheon, Минобороны уже заключило необходимые контракты. В полном объеме бюджетный запрос будет опубликован позже в этом месяце.
Министерство попросило у Конгресса выделить Агентству по ПРО $9,4 миллиарда. Эта статья расходов сократится на 5% по сравнению с прошлым годом, когда траты составили $9,9 миллиарда.
В издании отметили, что бюджетный запрос идет вразрез с положениями новой Стратегии дальнейшего развития американской системы ПРО, которая была представлена президентом США Дональдом Трампом в январе. Тогда президент США подчеркнул необходимость наращивания потенциала противоракетной обороны.
Однако в Пентагоне уверяют, что бюджетный запрос "соответствует планам президента", а сокращение финансирования "не обязательно означает снижение уровня потенциала" ПРО. К тому же, ряд объектов ПРО США уже имеет необходимое финансирование, то есть в новом финансовом году на них будут расходиться средства, выделенные ранее.
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