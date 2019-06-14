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Арктический "Тор" показал идеальную работу

Фото: Ольга Смольская/ТАСС
Минобороны выложило видео с испытаний

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области завершились первые испытания арктического ЗРК "Тор-М2ДТ. В этой связи Минобороны РФ опубликовало видео тестовых запусков.

Раскрашенный "под снег" черно-белый "Тор" смотрится довольно странной в Астраханской степи, однако сама система работает, как часы.

Сообщается, что стрельба велась по скоростным маневрирующим мишеням, которые запускали в разных направлениях и на разные высоты. Между пусками соблюдался интервал в четыре секунды. После этого ЗРК мгновенно "срывался с места" и менял дислокацию, чтобы уйти от вероятного удара противника.


После этого за три минуты "Тор" возвращался в боевое положение и возобновлял стрельбу. Хорошо видно, как ракету выбрасывает из установки, а затем у нее включается двигатель.

В Минобороны подчеркнули, что после стрельб подразделения ПВО Северного флота вернутся в пункт постоянной дислокации и заступят на боевое дежурство.

"Тор" заслужил самые лестные отзывы у военных экспертов, в том числе зарубежных. Например, журнал The National Interest считает его одним из лучших, в отличие от того же "Панциря".

Что касается арктической версии "Тор-М2ДТ, то у этого ЗРК повышенная проходимость и устойчивость к сильнейшим морозам.

Александр ИЛЬИН
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