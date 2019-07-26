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КНДР удивила своей версией "Искандеров"

Фото: www.globallookpress.com
Пхеньян сделал акцент не на точность, а на убойность

Запущенные накануне Пхеньяном ракеты малой дальности KN-23 в Сеуле назвали аналогом российских "Искандеров".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Ренхап". Ракеты пролетели 430 км и 690 км соответственно. В КНДР уже заявили, что это предупреждение "милитаристам в Южной Корее", однако в США сочли, что испытания не были направлены против Сеула и американских военных, которые присутствуют в этом регионе. 

Северные корейцы показывали KN-23 на параде 8 февраля прошлого года. Затем 4 и 9 мая были запуски. Интересно, что каждый раз использовались разные транспортеры-пусковые установки, в том числе гусеничная. Судя по опубликованным фото, диаметр KN-23 от 0,9 до 1 м, у "Искандер" – 0,92 м. Длина ракет тоже схожая. 

На самом деле, конечно, KN-23 проигрывает высокотехнологичному "Искандеру" и, в частности, 9М728. Зато корейцы оставили больше места для полезного груза, прежде всего массивной ядерной боеголовки. У KN-23 кабель проходит в коническую часть ракеты, где размещены средства наведения и полезная нагрузка.

Фото: www.globallookpress.comПо мнению журнала "Наука и Техника", скорее всего, в северокорейской ракете система наведения находится впереди полезного груза с фиксированным диаметром, например, ядерной боеголовки. Кабели должны быть снаружи полезного груза. Таким образом, KN-23 спроектирована так, чтобы она могла доставлять как обычные, так и ядерные боеголовки.

Кроме того, есть различия в исполнительных механизмах и реактивных рулях, поэтому можно предположить, что корейские инженеры взяли "Искандер" за основу, однако построили свою версию, возможно, не такую точную, зато очень мощную.

КНДР активно продолжает ракетную проблему, хотя и прекратила ядерные испытания. Как напоминает "Свободная пресса", недавно Пхеньян запустил две ракеты в сторону Японии, которые, как обычно, упали в море и вызвали беспокойство Токио.

Александр ИЛЬИН
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