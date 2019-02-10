Поляки разместят ракеты на границе с Россией

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша закупит у США ракетные установки на сумму $414 миллионов.
Отмечается, что поляки получат установки HIMARS дальностью до 300 километров с боеприпасами. Договор планируется подписать в среду, 13 февраля, передает РИА "Новости".
HIMARS – ракетно-артиллерийская система высокой мобильности. Комплекс поражает цели на расстоянии до 300 километров. При этом пусковая установка размещается на легком бронированном грузовике.
Подобным оружием оснащены страны НАТО.
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