Европа пытается спасти ситуацию

В НАТО заявили, что Россия будет ответственна за прекращение действия ДРСМД через полгода, если не уничтожит поддающимся проверке способом ракеты 9М729. Об этом сообщает RT.

Ранее к сохранению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который держится с 1987 г., призвали в странах ЕС. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что в поддержку договора выступили 28 стран Европейского союза и в ближайшее время они сделают заявление.

Тем не менее США, похоже, это уже не волнует. Трамп заявил, что с 2 февраля Вашингтон приостанавливает свое участие в договоре. Сама процедура выхода из ДРСМД может занять полгода. Новость дополняется.