Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия приготовилась к худшему сценарию из-за разрыва ДРСМД

Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Москва не верит заверениям НАТО об отсутствии планов на новые ракеты у границ РФ

Заявлениям представителей Североатлантического блока о неразмещении запрещенных подвисшим на волоске Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Европе в России относятся с осторожностью. Об этом рассказал сегодня замминистра МИД РФ Сергей Рябков, комментируя уверения ​​генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в том, что в случае выхода США из договора у альянса якобы нет планов напичкать Европу новым опасным вооружением.

Представитель российского внешнеполитического ведомства сообщил, что Москва будет действовать, согласуясь с худшим сценарием событий.

По теме

"То, как деградировала ситуация с безопасностью в Евроатлантике за последнее время и как пренебрежительно многие страны относятся к тому, что еще недавно казалось незыблемыми основами, по крайней мере в сфере контроля за вооружениями, показывает, что здесь возможны любые сценарии. Мы должны всегда исходить из худшего варианта", – сказал РБК Рябков.

По его словам, власти РФ готовы обеспечивать безопасность страны при любом развитии событий, "в том числе при таком, когда отсутствующие сейчас планы НАТО вдруг появятся".

Напомним, в начале декабря НАТО и европейские члены блока в один голос обвинили Москву в нарушении договора РСМД. Затем ООН 21 декабря не поддержала резолюцию от РФ и еще ряда стран за сохранение этого соглашения.

Впервые о планах выхода из ДРСМД в октябре объявил президент США Дональд Трамп. Свое решение он обосновал тем, что Россия якобы разрабатывает запрещенные документом ракетные системы. В свою очередь Москва обвиняет Вашингтон в нарушении соглашения, поскольку американцы развертывают в Европе пусковые установки для управляемых ракет MK41 в составе комплексов Aegis Ashore.

Еще 5 декабря президент России Владимир Путин заявил, что США не представили никаких доказательств нарушения РФ договора. Он предупредил, что если Вашингтон все-таки выйдет из ДРСМД, Москва будет реагировать соответствующим образом.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия дала ответ на ультиматум США по ДРСМД

Москва не будет плясать под американскую дудку

Дальше больше: Россия добавила Украине санкций

Ограничительные меры коснутся физических и юридических лиц

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей