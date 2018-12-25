Россия приготовилась к худшему сценарию из-за разрыва ДРСМД

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Заявлениям представителей Североатлантического блока о неразмещении запрещенных подвисшим на волоске Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Европе в России относятся с осторожностью. Об этом рассказал сегодня замминистра МИД РФ Сергей Рябков, комментируя уверения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в том, что в случае выхода США из договора у альянса якобы нет планов напичкать Европу новым опасным вооружением.
Представитель российского внешнеполитического ведомства сообщил, что Москва будет действовать, согласуясь с худшим сценарием событий.
"То, как деградировала ситуация с безопасностью в Евроатлантике за последнее время и как пренебрежительно многие страны относятся к тому, что еще недавно казалось незыблемыми основами, по крайней мере в сфере контроля за вооружениями, показывает, что здесь возможны любые сценарии. Мы должны всегда исходить из худшего варианта", – сказал РБК Рябков.
По его словам, власти РФ готовы обеспечивать безопасность страны при любом развитии событий, "в том числе при таком, когда отсутствующие сейчас планы НАТО вдруг появятся".
Напомним, в начале декабря НАТО и европейские члены блока в один голос обвинили Москву в нарушении договора РСМД. Затем ООН 21 декабря не поддержала резолюцию от РФ и еще ряда стран за сохранение этого соглашения.
Впервые о планах выхода из ДРСМД в октябре объявил президент США Дональд Трамп. Свое решение он обосновал тем, что Россия якобы разрабатывает запрещенные документом ракетные системы. В свою очередь Москва обвиняет Вашингтон в нарушении соглашения, поскольку американцы развертывают в Европе пусковые установки для управляемых ракет MK41 в составе комплексов Aegis Ashore.
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ДРСМД, Москва будет реагировать соответствующим образом.
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