Россия дала ответ на ультиматум США по ДРСМД

Москва не будет плясать под американскую дудку

Диктовать условия Кремлю – непозволительная роскошь, считает замглавы российского МИД Сергей Рябков. Поэтому на шантаж Белого дома по поводу расторжения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) РФ не купится.

"Неужели всерьез могут думать, что Россия может следовать разного рода американским ультиматумам? Я исключаю такой алгоритм действий с нашей стороны, даже в ситуации, когда мы имели бы какие-то шероховатости, с точки зрения своей линии или своей аргументации", – заявил замминистра в беседе с РИА "Новости".

Он заострил внимание, что позиция Москвы относительно прекращения действия российско-американского соглашения не держится в секрете. Наша страна открыто обозначила ее.

"Нам себя не в чем упрекнуть, тем более действовать по указке американцев – просто немыслимая опция для нас", – заключил Рябков.

В то же время он отметил, что, хотя США и кричат об аннулировании ДРСМД на каждом углу, правительственного предупреждения не поступало. При этом высокопоставленный дипломат исключил, что за океаном передумают.



"Мы до сих пор не получили официального уведомления на этот счет, но каждый свой шаг американцы формулируют и обставляют так, что им из этой колеи все труднее выйти. Думаю, это лишнее свидетельство тому, что обратного хода нет и настанет момент, когда официальная денонсация произойдет", – подытожил собеседник агентства, еще раз подчеркнув, что Вашингтон, вероятнее всего, не изменит своего решения.

Напомним, в начале декабря американцы предъявили нашей стране ультиматум: мол, Белый дом полностью снимет с себя обязательства по соглашению, если в течение 60 дней Кремль не начнет исполнять его требования.

Договор РСМД США и СССР подписали более 30 лет назад, в 1987 году. В документе прописан отказ от ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 км до 5 тыс. 500 километров. Штаты пригрозили России его расторжением, обвинив оппонента в нарушении условий.