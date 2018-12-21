Резолюции РФ не хватило нескольких голосов

Генассамблея Организации Объединенных Наций не поддержала документ Москвы, которая радеет за сохранение безопасности во всем мире. Речь идет о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), разрывом которого угрожают США.

Сегодня страны ООН не приняли российскую резолюцию в его поддержку. Причем не хватило всего трех голосов. "За" выступили 43 государства, против, соответственно, 46, передает "ТАСС". Последних, что не удивительно, частично курирует Вашингтон. Это Украина и ЕС, а также Япония, Турция и Израиль.

На стороне РФ оказались Китай, Иран, Сирия, часть латинской Америки и члены Организации Договора о коллективной безопасности. И все же большинство обладающих правом голоса отказались участвовать в "выборах". Нейтральную позицию заняли 78 стран.

Основной посыл резолюции – сохранить ДРСМД. Соглашение гарантирует мир во всем мире, поэтому России и США необходимо детально обсудить его. К этому и призывает Москва в своем заявлении.

Напомним, в начале декабря американцы предъявили нашей стране ультиматум: мол, Белый дом полностью снимет с себя обязательства по соглашению, если в течение 60 дней Кремль не начнет исполнять его требования.

Договор РСМД США и СССР подписали более 30 лет назад, в 1987 году. В документе прописан отказ от ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5 тыс. 500 километров. Штаты пригрозили России его расторжением, обвинив оппонента в нарушении условий.



